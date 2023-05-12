Эксклюзив 12 мая 2023, 07:25 Работники машиностроительного предприятия в Москве пострадали при пожаре Пожар произошел на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева РИА «Новости»

Читать 360tv в

В одном из кабинетов Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева на северо-западе столицы случился пожар. Пострадали три человека, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали на Вишневую улицу 12 мая около 03:30. В здании заметили открытый огонь, тушить его начала объектовая пожарная часть ММП имени В. В. Чернышева. До приезда МЧС успели выйти два человека.

Реклама

Огонь тушили на втором этаже. В процессе ликвидации спасатели выяснили, что пожар начался в одном из кабинетов — загорелись личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. Врачи осмотрели работников, троим понадобилась медицинская помощь.

ММП имени В. В. Чернышева в составе Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха выпускает, проводит испытания и обслуживает двигатели для самолетов и модули двигателей вертолетов Ми и Ка.

Крупный пожар произошел 11 мая на складе в Норильске. Его локализовали на площади 4000 квадратных метров.