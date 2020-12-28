Работники нацпарка в Приморском крае спасли водителя рухнувшей с моста машины

В Приморском крае водитель рухнувшей с моста автомашины остался жив, благодаря инспекторам национального парка «Земли леопарда».

Как сообщает vostokmedia.com, трое инспекторов, возвращаясь с рейда по предотвращению браконьерства, заметили возле моста через реку Нарва лежавший на боку автомобиль. Спустившись к нему, они обнаружили водителя в шоковом состоянии. Он не мог самостоятельно выбраться из салона.

Инспекторы вызвали скорую. После того, как прибыла бригада медиков, инспекторы под их контролем, достали водителя из машины и перенесли в скорую.

Благодаря тому, что сотрудники национального парка обучались оказывать первую помощь, они смогли быстро сориентироваться в необычной ситуации.

Мужчина находится в стабильном состоянии. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. Известно, что накануне здесь прошел ледяной дождь.