Работники химического завода в Южной Корее пострадали при взрыве

«Пожар вспыхнул после взрыва в 2:59 на заводе филиала Lotte в провинции Южный Чхунчхон. О погибших пока не сообщалось. Пожар был в основном потушен к 5:12 после того, как 240 пожарных и 38 транспортных средств были мобилизованы», — уточнили в агентстве.

Источник взрыва обнаружили в цеху, который занимается растворением нефтепродуктов для дальнейшего использования.

Компания временно остановила работу семи из десяти заводских объектов. Деятельность продолжится, когда станут известны обстоятельства происшествия.