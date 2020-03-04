04 марта 2020, 11:11
Работники химического завода в Южной Корее пострадали при взрыве
Взрыв случился на химическом заводе Lotte Chemical Corp в южнокорейском городе Сеосан. Минимум 26 работников организации и местных жителей пострадали. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на агентство Yonhap.
«Пожар вспыхнул после взрыва в 2:59 на заводе филиала Lotte в провинции Южный Чхунчхон. О погибших пока не сообщалось. Пожар был в основном потушен к 5:12 после того, как 240 пожарных и 38 транспортных средств были мобилизованы», — уточнили в агентстве.
Источник взрыва обнаружили в цеху, который занимается растворением нефтепродуктов для дальнейшего использования.
Компания временно остановила работу семи из десяти заводских объектов. Деятельность продолжится, когда станут известны обстоятельства происшествия.