03 июля 2023, 19:43
Работника животноводческого комплекса в Курской области ранило при обстреле ВСУ
Губернатор Старовойт: механизатора животноводческого комплекса ранило при обстреле ВСУ
В Курской области на деревню Елизаветовку пришлось восемь прилетов со стороны Украины. Об обстреле ВСУ населенного пункта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО „Победа“, по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор», — уточнил он.
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Госпитализация мужчине не потребовалась, добавил Старовойт. Врачи скорой помощи обработали ему раны на месте.
В комплексе погибли животные.
Обстрелам подвергся и Глушковский район области. В селе Веселом зафиксировали четыре прилета. Атаки украинских националистов по населенным пунктам Веселовского сельсовета нарушили электроснабжение.
«Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению», — сказал Старовойт.
Ранее он сообщил об обстреле ВСУ села Троицкого в Кореневском районе. В местной школе выбило окна. Никто из жителей не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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