Происшествия 06 марта 2024, 15:56 Работника транспортной компании в Кемерове будут судить за кражу 70 литров дизельного топлива

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Жителя Киселевска будут судить за кражу дизельного топлива у транспортной компании, в которой он работал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

Мужчину обвинили в том, что он работал на топливозаправщике и, пользуясь своим служебным положением, сливал дизельное топливо. Всего он украл более 70 литров. Следствие нашло 18 эпизодов, уголовное дело о растрате передали в суд.

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