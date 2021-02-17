17 февраля 2021, 18:53
Работника базы отдыха в Ростовской области осудили за гибель ребенка
Вынесен приговор в отношении специалиста по охране труда базы отдыха, расположенной в Аксайском районе Ростовской области.
Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, трагедия произошла 22 августа. Родители с пятилетней дочерью гуляли на территории базы отдыха, когда на девочку обрушилась бетонная статуя.
Ребенка доставили в реанимацию, но спасти девочку врачам не удалось. Как установило следствие, упавшая на нее статуя была плохо закреплена. А виноват в этом сотрудник базы, который халатно отнесся к своей работе.
Решением суда мужчина ограничен в свободе сроком на полтора года.