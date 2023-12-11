11 декабря 2023, 17:19
Работника автосервиса задержали после избиения мужчины лопатой в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде полицейские арестовали работника автосервиса, который избил охранника бизнес-центра лопатой. Случай произошел накануне на площадке возле здания центра на улице Полтавской, написал сайт pravda-nn.ru.
Как пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленник оказался ранее судимым. После задержания мужчина полностью признал свою вину.
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За содеянное ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
Избиения
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