Работник цеха погиб из-за производственной аварии в Оренбургской области

В городе Медногорск Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов займутся расследованием уголовного дела по факту гибели работника на одном из крупных промышленных предприятий.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на СУ СК России по Оренбургской области, несчастный случай произошел 24 апреля. На участке сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха обрушился флюсовый бункер загрузки шахтных печей над загрузочными колоколами. На участке, где произошла авария, находился 24-летний работник цеха, который отвечал за загрузку шахты. Молодой человек оказался погребен под завалами, спасатели смогли достать его тело только спустя сутки. Смерть наступила в результате удушья, из-за сильного сдавливания грудной клетки и живота.

Следователи осмотрели место ЧП, изъяли документы по обеспечению правил техники безопасности на предприятии, допросили свидетелей. Также будет проведен ряд экспертиз.

У погибшего сотрудника остались жена и трое малолетних детей.