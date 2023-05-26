Происшествия 26 мая 2023, 18:56 Работник станции Мушкетово в Донецке получил ранение при обстреле ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о раненом сотруднике железнодорожной станции Мушкетово РИА «Новости»

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Расположенная в Буденновском районе Донецка железнодорожная станция Мушкетово попала под обстрел украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ранение получил работник станции — мужчина 1987 года рождения. Также снаряды повредили здание и семь вагонов, стоящих на путях.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, это уже третий раненый за пятницу, 26 мая. Сегодня же украинские боевики провели массированный обстрел Калининского района Донецка, где расположено большое количество больниц.

Для удара ВСУ применяли реактивные системы залпового огня HIMARS, а также осколочные ракеты М-31.

В результате детонации снарядов ранения получили две женщины 1947 и 1968 годов рождения. Еще одна пострадавшая погибла. Все они сотрудницы научно-исследовательского института.

Представительство республики отметило, что после первого поражения гражданских объектов боевики дождались приезда экстренных служб, чтобы нанести еще один удар по этому участку.