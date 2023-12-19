Эксклюзив 19 декабря 2023, 15:37 Работник РЖД лишился пальцев после наезда поезда на севере Москвы Источник «360»: поезд отрубил пальцы сотруднику РЖД у станции МЦК «Лихоборы» РИА «Новости»

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Поезд сбил 50-летнего сотрудника РЖД недалеко от станции МЦК «Лихоборы» в Москве. В результате происшествия ему отрезало пальцы на ноге. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Очевидец несчастного случая рассказал, что пострадавший работает охранником в РЖД. На данный момент он лежит на путях железной дороги.

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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее электричка сбила мужчину на станции «Фили» на западе Москвы. Он скончался на месте.