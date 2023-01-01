Происшествия 01 января 2023, 17:54 Работник Ростовской АЭС погиб во время пожара на трансформаторном энергоблоке «Росэнергоатом»: один человек погиб при пожаре на Ростовской АЭС РИА «Новости»

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На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3 в канун Нового года. В результате погиб один человек, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

«Тридцать первого декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3, находящегося в плановом ремонте. На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший», — говорится в сообщении.

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В «Росэнергоатоме» добавили, что пожар ликвидировали через 12 минут. На месте работали пять пожарных расчетов. Пострадавшего доставили в больницу.

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Вечером того же дня в Москве произошло возгорание балкона на Гурьевском проезде. Причиной стала выпущенная петарда.

Утром 1 января в Москве около 10:00 произошел пожар в ресторане «Тарас Бульба» на улице Садовой-Самотечной, который перекинулся на второй этаж. В результате огнем повредилась площадь 200 квадратных метров, обрушились перекрытия между этажами. В столичном главке сообщили, что пожар удалось локализовать в 10:56 утра.