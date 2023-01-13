Происшествия 13 января 2023, 07:37 Работник погиб на красноярском предприятии по производству огнеупоров Работник красноярского предприятия группы «Магнезит» погиб при разгерметизации генератора РИА «Новости»

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Один человек отравился смесью генераторно-топливного газа на предприятии группы «Магнезит» в Раздолинске Красноярского края. Произошла разгерметизация газогенератора, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Еще четыре работника, обслуживающих оборудование на газогенераторной установке, пострадали, их госпитализировали. По предварительным данным, сотрудники находились возле установки без средств индивидуальной защиты.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на пять лет.

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Группа «Магнезит» специализируется на производстве огнеупорных материалов для предприятий черной и цветной металлургии. Предприятия группы расположены не только в 15 городах России, но и в Казахстане, Польше, Словакии, Германии, Китае. В Раздолинске располагается промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов с содержанием оксида магния не менее 97%.