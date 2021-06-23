Работник племенной фермы погиб в результате несчастного случая на производстве под Тамбовом

Несчастный случай в Тамбовской области привел к смерти работника племенной фермы. Двое его коллег госпитализированы. Об этом сообщило агентство Nаtiоn Nеws.

Происшествие произошло на территории племенной фермы. Мужчина, работавший слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, скончался на месте. Еще двое работников предприятия получили травмы. На данный момент они находятся в Тамбовской больнице. Следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативной группе удалось зафиксировать «возможные источники выделения отравляющих веществ».