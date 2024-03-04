Происшествия 04 марта 2024, 11:11 Работник Петербургского нефтетерминала нашел семиметровый беспилотник со взрывчаткой Mash: в Петербурге нашли дрон самолетного типа с 20 килограммами взрывчатки

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Сотрудник Петербургского нефтетерминала нашел на территории промышленного объекта беспилотник самолетного типа без крыла. В семиметровом дроне было 20 килограмм взрывчатки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сотрудник обнаружил БПЛА при обходе территории. В хвостовой части дрона был итальянский двухцилиндровый двигатель Gilardoni, а размах крыльев беспилотника достигал семи метров.

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Специалисты обезвредили БПЛА на месте, взрыва не было.

Ранее в Санкт-Петербурге беспилотник атаковал жилые дома на Пискаревском проспекте. Рядом с места ЧП обнаружили обломки дрона, «360» опубликовал кадры с фрагментами аппарата. Политолог Вадим Сипров отметил, что БПЛА могли запустить с территории стран НАТО.

В январе украинский беспилотник перехватили над Ленобластью. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений не было. Совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин предположил, что ВСУ планировали атаковать инфраструктурный объект.