Происшествия 12 января 2024, 11:01 Работник пензенского режимного предприятия попался на передаче секретных данных Польше ФСБ: пензенца задержали за передачу Польше секретных сведений о гособоронзаказе

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Работник пензенского особо режимного предприятия попался на сотрудничестве с представителями польских спецслужб. Он передавал сведения о работе предприятия в обмен на содействие в получении постоянного места жительства за границей. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Передаваемые данные касались объемов производства в рамках гособоронзаказа. ФСБ пресекла сотрудничество в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали. Он попал под уголовное дело по статье 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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