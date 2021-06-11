Работник культуры Ольга Симакова погибла в аварии в Пензенской области

В Пензенской области в ДТП погибла руководитель ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Минкульт.

Авария произошла накануне на трассе Пенза - Тамбов. Столкнулись иномарки Renault Duster и KIA Rio.

«Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая память об Ольге Николаевне Симаковой навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег — всех, кому довелось с ней общаться и работать», — говорится в некрологе.

О том, когда и где пройдет церемония прощания, сообщат дополнительно.