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    11 июня 2021, 17:45

    Работник культуры Ольга Симакова погибла в аварии в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В Пензенской области в ДТП погибла руководитель ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Минкульт.

    Авария произошла накануне на трассе Пенза - Тамбов. Столкнулись иномарки Renault Duster и KIA Rio.

    «Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая память об Ольге Николаевне Симаковой навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег — всех, кому довелось с ней общаться и работать», — говорится в некрологе.

    О том, когда и где пройдет церемония прощания, сообщат дополнительно.