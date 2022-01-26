Работник дорожной службы погиб в ДТП в Оренбургской области

Фура врезалась в стоявший на обочине УАЗ дорожников в Оренбургской области. Водитель служебной машины погиб.

Как сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, на трассе Оренбург — Самара грузовик MAN под управлением 63-летнего водителя врезался в стоящий на обочине УАЗ дорожной службы. 36-летний водитель дорожной службы получил травмы, несовместимые с жизнью и умер в машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют детали смертельной аварии.