Происшествия 13 января 2023, 15:35 Работник агрофирмы украл 13 тонн семян подсолнечника у работодателя в Пензенской области

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Около 13 тонн семян подсолнечника удалось похитить водителю грузовика агропромышленного предприятия в Шемышейском районе Пензенской области. Сумма причиненного ущерба организации оценивается в 300 тысяч рублей, сообщил сайт «Пенза-пресс».

Мужчина совершал кражи в период с 10 по 11 декабря 2022 года при перевозке сельскохозяйственной продукции на грузовом автомобиле.

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Отмечается, что местному жителю может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

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