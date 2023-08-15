Эксклюзив 15 августа 2023, 12:23 Работавший на автомойке в Махачкале подросток пропал без вести Подростки 14 и 15 лет пропали, работая на автомойке возле АЗС в Махачкале РИА «Новости»

Читать 360tv в

Родители начали розыск 14-летнего подростка, который вместе с 15-летним другом работал на автомойке в Махачкале. Он перестал выходить на связь после взрыва в микрорайоне Караман-2, сообщила «360» родственница молодого человека.

Информацию о поиске 14-летнего сотрудника автомойки опубликовали в местном паблике. Он работал там вместе с 15-летним школьником, которого тоже разыскивали родители. Родственница подтвердила, что к полудню 15 августа его так и не нашли.

Реклама

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа. По последним данным регионального управления МЧС России, погибли 35 человек, разбор завалов продолжили. Семьи людей, которые могли оказаться рядом с местом ЧП, попросили помощи в их поиске.

Благополучно разыскали 11-летнего мальчика, в отличие от 23-летнего Алигаджи Гасанова, он проезжал мимо и, когда начался пожар, бросился тушить машины. С тех никто не смог до него дозвониться.

Очевидец рассказал, что в момент пожара возле станции техобслуживания и заправки собралось много людей. Они хотели узнать, что случилось, стояли в пробке или пытались помочь потушить огонь. Затем, по его словам, прогремел взрыв.