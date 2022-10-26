Работавшего на ВСУ диверсанта задержали в Херсонской области | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 10:57 Работавшего на ВСУ диверсанта задержали в Херсонской области МВД Херсонской области сообщило о задержании сотрудничавшего с ВСУ диверсанта

Читать 360tv в

Диверсанта, передававшего данные ВСУ, задержали в Херсонской области. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального ГУ МВД. По данным ведомства, подозреваемый хранил у себя оружие и патроны.

В ГУ МВД уточнили, что корректировщика поймали в Чаплинском округе 25 октября при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Задержанный — 53-летний житель села Иваново. По данным полиции, он причастен к диверсионно-разведывательной деятельности.

Реклама

Правоохранители установили, что он через мессенджеры передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, который служит в ВСУ. Задержанный сообщил, что хранит у себя дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 граммов пороха. Оружие изъяли. В настоящее время устанавливается объем информации, которую мужчина успел передать своим кураторам из военной разведки, заключили в ГУ МВД.

Реклама

ГУ МВД Херсонской области

В Запорожской области, по данным врио губернатора региона Евгения Балицкого, каждую неделю задерживают одну-две группы украинских диверсантов. Он добавил, что в области могут ввести дополнительные меры безопасности для борьбы с террористическими и диверсионными группами, сообщил ТАСС.