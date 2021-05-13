Работавшая на Первом канале журналистка обвинила жену Полицеймако в нападении

Лилия Федорова, которая снимала сюжет для выходящей на Первом канале программы «Пусть говорят», заявила о нападении. По ее словам, это сделала жена актера Михаила Полицеймако — Лариса.

Федорова сообщила изданию «Подъем», что 17 апреля снимала сюжет о том, что собака Полицеймако укусила соседа актера — писателя Валентина Лаврова. По словам журналистки, съемочная группа уже уходила от Лаврова, но «открывается дверь одной из квартир и вырываются оттуда женские крики».

«Мы понимаем, что это Лариса — жена Михаила, она догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично», — заявила Федорова.

Она уточнила, что три недели пролежала в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Журналистка перенесла «жуткий стресс».

«Я такую озверевшую женщину не видела», — добавила она.

Федорова отметила, что после случившегося Первый канал не продлил с ней трудовой договор. При этом жена Полицеймако отправила ей цветы. Однако девушка намерена добиваться извинений от семьи. Также она будет просить об открытии уголовного дела.