«Работать некому, лекарств нет». Правозащитница рассказала о проблемах в больнице Обнинска после гибели подростка

Нужно разобраться, по какой причине врачи обнинской больницы отпустили домой 18-летнего Артема Волкова, который обратился за помощью к медикам после падения грудью на металлическую ограду. Однако проблемы в медучреждением города есть давно. Об этом «360» рассказала правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр.

Котляр подчеркнула, что еще предстоит разбираться, есть ли в этом вина врачей и почему они не оставили подростка на сутки. Возможно, у молодого человека действительно не было никаких внешний признаков серьезной травмы. Она отметила, что со стороны, не будучи специалистом, всю эту ситуацию оценить очень сложно. Но то, что в Обнинске есть проблемы с местной поликлиникой, Котляр подтвердила.

«Дело в том, что у нас вообще катастрофа с поликлиникой, с больницей в Обнинске. Такое впечатление, что там вообще и работать некому, и лекарств в самой больнице нет. Это все решается путем нормального финансирования, повышения зарплат врачам, чтобы можно было укомплектовать штат и нормально работать», — сказала Котляр.

Конкретно про хирургическое отделение Котляр рассказала только то, что оно плохо обеспечивается медикаментами, нет нужных лекарств. Кроме того, попасть к специалисту и добиться лечения в медицинском учреждении, по словам правозащитницы, тоже трудно. Теперь в ситуации будут разбираться уполномоченные органы.

В Обнинске произошел несчастный случай с 18-летним парнем. Он сделал сальто на турнике, соскользнул и ударился грудной клеткой о перила. Молодой человек почувствовал боль и обратился к врачам, однако они сказали, что внутренние органы целы и отправили его домой лечиться обезболивающим. Дома, уже на следующий день, молодому человеку стало хуже. Мать позвонила в скорую, однако пострадавший ее не дождался — он умер до приезда медиков. Вскрытие показало, что у него было внутрибрюшное кровотечение.