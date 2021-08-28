Причиной пожара в ковидной больнице в Ярославле стал невыключенный кипятильник, оставленный пациентом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Пациент в одной из палат больницы, предположительно, оставил работающий кипятильник в пустом стакане, что и привело к пожару.

«В результате разрыва внутренней спирали началось возгорание и загорелся матрас», — сообщил источник агентства.

Изначально сообщалось, что матрас мог загореться из-за непотушенной сигареты.

Пожар в больнице № 3 в Ярославле, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел вечером в минувшую пятницу. Очаг возгорания находился на первом этаже здания. По предварительным данным, в реанимационной палате загорелся матрас. Из-за пожара в больнице отключилось электричество. Перестали работать аппараты ИВЛ, в результате погибли три пациента. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Росздравнадзор также начал проверку.

В МЧС сообщали, что на вызов были направлены 14 единиц техники и 45 пожарных. Но само возгорание удалось оперативно потушить персоналу.