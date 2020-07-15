15 июля 2020, 16:52
Работающего в котловане мужчину завалило грунтом на заводе Петербурга
Работающего в котловане мужчину завалило грунтом на заводе в Невском районе Санкт-Петербурга во вторник, 14 июля. Он получил серьезные травмы, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что это произошло на территории «Завода турбинных лопаток» на улице Седова. По словам машиниста экскаватора, его 54-летний коллега работал в яме. Внезапно на него упал кусок грунта.
На место прибыли врачи. Они диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, а также травму живота и грудной клетки. Пострадавшего положили в шоковую реанимацию НИИ имени Джанелидзе.
В настоящий момент подробностей о состоянии пациента нет.