Работающего в котловане мужчину завалило грунтом на заводе Петербурга

Уточняется, что это произошло на территории «Завода турбинных лопаток» на улице Седова. По словам машиниста экскаватора, его 54-летний коллега работал в яме. Внезапно на него упал кусок грунта.

На место прибыли врачи. Они диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, а также травму живота и грудной клетки. Пострадавшего положили в шоковую реанимацию НИИ имени Джанелидзе.

В настоящий момент подробностей о состоянии пациента нет.