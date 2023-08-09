Эксклюзив 09 августа 2023, 14:01 «Работаем — и вдруг сильный хлопок». Слесарь из Сергиева Посада — о моменте взрыва Слесарь Токарев рассказал о моменте взрыва в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

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Очевидец взрыва в Сергиевом Посаде, слесарь Сергей Токарев, рассказал «360» о моменте происшествия. Он услышал сильный хлопок, а после этого посыпались стекла.

«Мы работаем — и тут хлопок сильный и стекла посыпались, камни. На улице кругом камни и остатки непонятных предметов», — рассказал он.

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По словам Токарева, здание, в котором он трудился, сильно не пострадало, но «стекла повыбивало», и на припаркованные рядом машины «летели камни».

Ранее пострадавший при взрыве местный житель, Евгений, сообщил, что его посекло осколками стекол — хирург наложил ему четыре шва на лице.

По последним данным, при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек, некоторые — в тяжелом состоянии. У части поступивших в медучреждения людей — осколочные ранения, есть пациенты с ожогами и черепно-мозговой травмой.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.