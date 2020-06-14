Работа переправы в Луховицах восстановлена

Восстановлена работа переправы у села Белоомут в городском округе Луховицы. Перевозка пассажиров и автотранспорта идет в штатном режиме.

Возобновить работу удалось после того, как уровень воды снизился.

Ранее в селах Дединово, Белоомут и Ловцы поднялся уровень воды. Из-за этого паромы отвели в затоны, чтобы участники дорожного движения были в безопасности.

Ограничение автомобильного движения на переправах в Дединове и Ловцах до сих пор сохраняется.

Ливни обрушились на Московскую область в конце мая. За три дня выпала двухмесячная норма осадков. Из-за аномальных осадков были затоплены садовые участки, частные дома и мосты. К 3 июня спасатели откачали более 15 тысяч кубометров воды.

А в Благовещенске тропический ливень затопил улицы. Из-за обильных осадков — 90% от нормы июня — в городе объявили режим ЧС.