Рабочий задохнулся парами кислоты в Альметьевске

В Альметьевске на одном из предприятий погиб 58-летний сотрудник. На мужчину пролилась кислота. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По версии следствия, 18 июня сотрудник завода перекачивал кислоту из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. Рабочий не одел защитный фартук.

В какой-то момент кислота попала мужчине на ногу. Он не удержал бочку, и ее содержимое вылилось на пол. В результате пострадавший отравился парами химического содержания. Рабочего увезли в больницу, где он и умер.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, которое повлекло смерть человека по неосторожности». В полиции считают, что руководство предприятия не следило за соблюдением техники безопасности. Расследование продолжается.