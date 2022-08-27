Рабочий в Москве сорвался с крана застройщика «Авангард», есть угроза обрушения

На стройплощадке строительной компании «Авангард» в Москве при сборке башенного крана погиб рабочий. Об этом «360» сообщил источник.

Он сорвался вниз с высоты 60 метров и упал прямо в котлован. На кране также застряли двое рабочих, их пока эвакуировать не могут.

Источник уточнил, что 56-метровый кран находится в аварийном состоянии, есть угроза обрушения. Территория оцеплена. Несчастный случай произошел на пересечении улиц Руставели и Добролюбова.

По предварительным данным, кран принадлежит строительной компании «Авангард», которая подготавливает площадку к постройке дома. По другим данным, кран принадлежит застройщику «ПИК».

Ранее стало известно, что в Тюмени застройщик «ПИК» нестандартно подошел к благоустройству территории одного из жилых комплексов. Вместо травы на газонах появилась конопля. На необычную растительность обратили внимание местные жители. Снятые в ЖК «Озерный парк» кадры они опубликовали в Сети. Вину переложили на поставщиков, которые прислали «не те семена».