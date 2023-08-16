Происшествия 16 августа 2023, 19:08 Рабочий упал в установку для бетона в Солнцеве Прокуратура Москвы: рабочий упал в рециклинговую установку в районе Солнцево Прокуратура Москвы

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Двадцатилетний мужчина попал в установку для рециклинга бетона. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, несчастный случай произошел в столичном районе Солнцево.

В ведомстве заявили, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — отметили в прокуратуре.

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