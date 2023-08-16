16 августа 2023, 19:08
Рабочий упал в установку для бетона в Солнцеве
Прокуратура Москвы: рабочий упал в рециклинговую установку в районе Солнцево
Двадцатилетний мужчина попал в установку для рециклинга бетона. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, несчастный случай произошел в столичном районе Солнцево.
В ведомстве заявили, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — отметили в прокуратуре.
Ранее в Краснодарском крае при обрушении колодца погибли двое работников коммунальной службы.
Прокуратура РФ
Москва 2023
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