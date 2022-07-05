Рабочий упал в трехметровую шахту в Москве

Полиция прибыла к проезду Невельского, 1, корпус 2, в Москве. Рабочий стройки упал в шахту глубиной три метра, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Днем 5 июля на номер 112 сообщили о происшествии на стройке жилого комплекса по адресу: проезд Невельского, 1, корпус 2. Рабочий упал в шахту глубиной три метра.

«Нет доступа. В сознании», — сообщили прибывшие на место происшествия сотрудники МВД.