18 августа 2023, 18:59
Рабочий упал в шахту лифта на юго-западе Москвы
Рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве
Рабочий упал в шахту лифта в доме на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, мужчина погиб.
Об инциденте стало известно примерно в 18:20. Источник уточнил, что мужчину нашли лежащим на крыше лифта между вторым и третьим этажами здания. По предварительной информации, он погиб.
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Ранее в Екатеринбурге жители дома заявили, что лифт с девушкой внутри сорвался и пролетел восемь этажей вниз. Пассажирка не пострадала.
Москва 2023
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