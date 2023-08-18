Эксклюзив 18 августа 2023, 18:59 Рабочий упал в шахту лифта на юго-западе Москвы Рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве Unsplash

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Рабочий упал в шахту лифта в доме на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, мужчина погиб.

Об инциденте стало известно примерно в 18:20. Источник уточнил, что мужчину нашли лежащим на крыше лифта между вторым и третьим этажами здания. По предварительной информации, он погиб.

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Ранее в Екатеринбурге жители дома заявили, что лифт с девушкой внутри сорвался и пролетел восемь этажей вниз. Пассажирка не пострадала.