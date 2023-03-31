Эксклюзив 31 марта 2023, 09:43 Рабочий упал в котлован на стройке в Москве Источник «360»: рабочий упал в котлован на стройке в Москве РИА «Новости»

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Утром 31 марта человек упал в котлован на стройке, проходящей на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, ЧП произошло на Варшавском шоссе, в «Бутово парк», 1А. Неизвестный упал в котлован глубиной 10 метров.

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По предварительным данным, он находится без сознания. Специалисты готовятся спускаться туда для его спасения. Все подробности случившегося уточняются.