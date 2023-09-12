12 сентября 2023, 14:58
Рабочий упал с высоты на севере Москвы
Рабочий упал в металлическую емкость с десятиметровой высоты на севере Москвы
Рабочий упал в металлическую емкость с десяти метров на стройке в районе Восточное Дегунино в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Происшествие случилось на строительной площадке в Дубнинском проезде, дом 7а.
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По данным источника, мужчина получил травмы, но остался в сознании. Его госпитализировали прибывшие на место врачи.
Ранее лифт с двумя мужчинами упал в петербургском бизнес-центре на улице Циолковского. Потерпевшим оказали медицинскую помощь.
Также в доме на Профсоюзной улице Москвы 18 августа рабочий упал в шахту лифта. В экстренных службах сообщили о гибели мужчины.
Строительство
Москва 2023
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