Эксклюзив 12 сентября 2023, 14:58 Рабочий упал с высоты на севере Москвы Рабочий упал в металлическую емкость с десятиметровой высоты на севере Москвы РИА «Новости»

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Рабочий упал в металлическую емкость с десяти метров на стройке в районе Восточное Дегунино в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Происшествие случилось на строительной площадке в Дубнинском проезде, дом 7а.

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По данным источника, мужчина получил травмы, но остался в сознании. Его госпитализировали прибывшие на место врачи.

Ранее лифт с двумя мужчинами упал в петербургском бизнес-центре на улице Циолковского. Потерпевшим оказали медицинскую помощь.

Также в доме на Профсоюзной улице Москвы 18 августа рабочий упал в шахту лифта. В экстренных службах сообщили о гибели мужчины.