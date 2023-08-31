31 августа 2023, 11:53
Рабочий упал с восьмого этажа на стройке в Екатеринбурге
Рабочий упал с восьмого этажа на стройплощадке по адресу дублер Сибирского тракта в Екатеринбурге. Мужчине было 37 лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.
Ситуация произошла утром 29 августа. Во время проведения строительно-монтажных работ мужчина 1986 года рождения мужчина сорвался с восьмого этажа. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
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Гендиректор строительной компании «Стройтэк», которая занималась возведением объекта, заявил, что на данный момент ведется расследование случившегося.
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