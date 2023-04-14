14 апреля 2023, 01:13
Рабочий упал с крыши в Курганской области
Рабочий сорвался с крыши во время ремонта многоквартирного дома в Шадринске Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт регионального управления Следственного комитета.
Мужчина упал с пятого этажа жилого дома на улице Володарского. От полученных травм 51-летний рабочий погиб на месте происшествия.
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Сотрудники курганского управления Следкома организовали доследственную проверку случившегося.
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