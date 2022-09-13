Рабочий упал с московской крыши и разбился насмерть | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Рабочий упал с московской крыши и разбился насмерть Прокуратура: в Москве рабочий сорвался с 6-го этажа и погиб на улице Мусы Джалиля Прокуратура Москвы

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Обстоятельства гибели сотрудника подрядной организации, разбившегося насмерть на улице Мусы Джалиля, выясняют правоохранительные органы. О проверке сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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По данным ведомства, мужчина выполнял работы и по неизвестной пока причине сорвался с шестого этажа. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Организацию работ и все обстоятельства падения мужчины выясняют правоохранители. По итогам примут процессуальное решение. Проведение проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

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