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    01 апреля 2021, 13:35

    Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

    Полина Петрова

    В среду, 31 марта, строитель упал с 25-го этажа в шахту вентиляции на стройке в Москве. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, написал «Интерфакс».

    Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

    Отмечается, что рабочий упал на уровень 14-го этажа. В настоящий момент прокуратура проводит проверку. Специалисты будут оценивать действия тех, кто нес ответственность за соблюдение законодательства об охране труда, сообщило ИА НСН.

    Представители ведомства пообещали принять меры, если на это будут основания.