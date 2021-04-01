Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

В среду, 31 марта, строитель упал с 25-го этажа в шахту вентиляции на стройке в Москве. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, написал «Интерфакс».

Отмечается, что рабочий упал на уровень 14-го этажа. В настоящий момент прокуратура проводит проверку. Специалисты будут оценивать действия тех, кто нес ответственность за соблюдение законодательства об охране труда, сообщило ИА НСН.

Представители ведомства пообещали принять меры, если на это будут основания.