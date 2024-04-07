07 апреля 2024, 14:33
Рабочий умер при строительстве ветки метро в Петербурге
«Фонтанка»: рабочий умер при строительстве метро в Петербурге 6 апреля
Сотрудник субподрядной организации умер при строительстве метро в Санкт-Петербурге. Информацию «Фонтанке» подтвердили в «Метрострое Северной столицы».
ЧП случилось в Кировском районе днем 6 апреля. Смерть рабочего произошла в шахте. В экстренные службы о случившемся сообщил бригадир.
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Шахта в Кировском районе — составная часть коричневой линии метро. В «Метрострое» отметили, что обстоятельства гибели рабочего уточняются, и выразили соболезнования его родным.
«Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах, — пообещали в пресс-службе.
Правоохранительные органы о проверках по факту происшествия пока не сообщали.
Ранее, 3 апреля, стало известно о смерти 23-летнего строителя, упавшего в шахту лифта в строящемся жилом доме в Москве на Фестивальной улице. Подробности ЧП не сообщались.
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