13 марта 2023, 19:10
Рабочий умер после падения в шахту лифта в центре Москвы
Источник «360»: рабочий погиб после падения в открытую шахту лифта в центре Москвы
Во время ремонта лифта один из рабочих упал в открытую шахту лифта в центре Москвы и разбился насмерть. Об этом «360» сообщил источник.
Несчастный случай произошел в доме на улице Усачева. По предварительным данным, погибший 1986 года рождения.
Реклама
«Мужчина упал в открытую шахту лифта с высоты шесть метров и погиб», — сказал источник.
Реклама
Официально эти данные пока не подтвердили.
В начале марта рабочий погиб при обрушении строительных лесов на западе Москвы. Несчастный случай произошел на улице Лобачевского.
Строительство
Реклама
Реклама