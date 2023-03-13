Эксклюзив 13 марта 2023, 19:10 Рабочий умер после падения в шахту лифта в центре Москвы Источник «360»: рабочий погиб после падения в открытую шахту лифта в центре Москвы РИА «Новости»

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Во время ремонта лифта один из рабочих упал в открытую шахту лифта в центре Москвы и разбился насмерть. Об этом «360» сообщил источник.

Несчастный случай произошел в доме на улице Усачева. По предварительным данным, погибший 1986 года рождения.

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«Мужчина упал в открытую шахту лифта с высоты шесть метров и погиб», — сказал источник.

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Официально эти данные пока не подтвердили.

В начале марта рабочий погиб при обрушении строительных лесов на западе Москвы. Несчастный случай произошел на улице Лобачевского.