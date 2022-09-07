Рабочий угнал машину бригадира и тут же попал в ДТП во Владимирской области | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Рабочий угнал машину бригадира и тут же попал в ДТП во Владимирской области

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Пьяный рабочий во Владимирской области угнал машину у бригадира, чтобы вернуться в родной город. Он врезался в дерево, не успев выехать за пределы населенного пункта, сообщил телеканал «Царьград».

Его бригада приехала во Владимирскую область из Марий Эл, чтобы подзаработать. Во время ДТП никто не пострадал.

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Мужчину задержали. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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