Рабочий травмировался на месторождении на Ямале

В ЯНАО на газоконденсатном месторождении Ямальского района пострадал 24-летний помощник бурильщика. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В декабре прошлого года рабочий занимался очисткой поднимаемого из скважины инструмента. Во время работ его руку затянуло в бурильную машину. В результате он получил телесные повреждения. Отмечается, что на предприятии нарушались требования промышленной безопасности. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.