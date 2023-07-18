Эксклюзив 18 июля 2023, 13:07 Рабочий сорвался в шахту лифта на востоке Москвы Источник «360»: в Москве рабочий упал в шахту лифта на стройке в районе Северное Измайлово Pxhere

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Рабочий упал в шахту лифта на стройке в районе Северное Измайлово на 11-й Парковой улице. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Обращение о случившемся поступило примерно в 12:30, сейчас пострадавшего пытаются вызволить из шахты лифта, на месте происшествия уже работает скорая.

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