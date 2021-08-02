Строитель разбился насмерть, упав с опоры моста Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подробности и обстоятельства ЧП устанавливаются. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». На кадрах можно видеть группу других рабочих на площадке и тело погибшего. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

Источник фото: телеканал «360»

Новый мост через Москву-реку начали строить в конце июля. Сейчас идет процесс возведения опор. Планируется, что он будет построен до конца 2022 года, а его полноценная эксплуатация начнется в 2023 году.