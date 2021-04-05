Рабочий сорвался с 11 этажа и погиб в Ижевске

В Ижевске следствие изучает обстоятельства гибели монтажника-высотника, который погиб, сорвавшись с 11-го этажа.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, все случилось накануне около 19:30 на улице Архитектора Берша.

41-летний мужчина, который работал монтажником-высотником, стал перелезать из квартиры, находящейся на 11 этаже, на общий балкон подъезда. В какой-то момент он сорвался и упал. Травмы оказались смертельными.

Проводится проверка. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.