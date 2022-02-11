Рабочий скончался на месторождении нефти под Ханты-Мансийском

Рабочий погиб на одном из нефтедобывающих кустов в Нижневартовском районе под Ханты-Мансийском. Мужчину раздавило трактором, которым он управлял. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Центроспас-Югория».

Ситуация произошла 9 февраля около 04:00. Сотрудники органов прибыли на место происшествия, однако к этому времени водитель трактора 1974 года рождения был уже мертв. Спасатели перевернули машину и извлекли из-под нее тело, передали «Дни.ру».