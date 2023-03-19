Эксклюзив 19 марта 2023, 09:06 Рабочий рухнул со второго этажа на стройке в Москве Источник «360»: рабочий пострадал при падении со второго этажа на стройке в Москве РИА «Новости»

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Рабочий упал со второго этажа на строящемся объекте в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на стройке на улице 3-й Владимировской, в доме № 23.

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На место выехали сотрудники скорой помощи. Пострадавший получил перелом шейки бедра, его повезли в городскую клиническую больницу № 15, уточнил источник.

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Официально эти данные не подтверждены. Все обстоятельства случившегося уточняются.