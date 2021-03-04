Рабочий разбился при падении с 43-го этажа в Москве

Рабочий разбился в районе стройки на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Молодому человеку был 21 год, он умер в ночь на 4 марта. Юноша работал на 43-м этаже строящегося ЖК и сорвался. При ударе о землю строитель получил тяжелые травмы. На место ЧП приехали медики, но только констатировали смерть.

Причина падения молодого человека пока не известна. Правоохранители начали проверку, отметило ИА Nation News.

Ранее в Кургане грузчики выбросили из окна пятого этажа дверь. Она упала на мужчину, который стоял возле здания. Пострадавший умер.