04 марта 2021, 16:33
Рабочий разбился при падении с 43-го этажа в Москве
Рабочий разбился в районе стройки на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Молодому человеку был 21 год, он умер в ночь на 4 марта. Юноша работал на 43-м этаже строящегося ЖК и сорвался. При ударе о землю строитель получил тяжелые травмы. На место ЧП приехали медики, но только констатировали смерть.
Причина падения молодого человека пока не известна. Правоохранители начали проверку, отметило ИА Nation News.
Ранее в Кургане грузчики выбросили из окна пятого этажа дверь. Она упала на мужчину, который стоял возле здания. Пострадавший умер.