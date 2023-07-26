Эксклюзив 26 июля 2023, 07:47 Рабочий разбился насмерть, упав с моста на Соколиной Горе в Москве Рабочий упал с моста возле Северо-Восточной хорды в ВАО Москвы и погиб РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Восточном административном округе рабочий упал с моста около железнодорожных путей Северо-Восточной хорды и умер. Об этом сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил 26 июля в 06:36. Заявитель сообщил, что рабочий упал с моста около железнодорожных путей недалеко от дома по улице Уткина, 42. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Реанимировать пострадавшего не удалось, он умер.

Реклама

Из-за остановки состава на станции Печатники временно приостанавливали движение поездов на D2 и Курском направлении, сообщил Дептранс Москвы. По информации ведомства, состав наехал «на посторонний предмет на пути». К 07:52 движение в сторону Московской области возобновили.

В Санкт-Петербурге двое мужчин скончались от удара током, когда гуляли в лесу. Они шли по густой траве, не заметили оголенный провод под высоким напряжением и наступили на него. Сильно обгоревшие тела нашли местные жители. Правоохранители устроили проверку, чтобы выяснить, по какой причине провод оказался на земле.