Происшествия 28 января 2024, 19:07 Рабочий пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: рабочий в Белгородской области пострадал при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские боевики использовали для удара дрон-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий.

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«Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Мужчине оказывают всю необходимую врачебную помощь.

Минобороны ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 16:00. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

ВСУ регулярно атакуют приграничный регион. Накануне украинские боевики выпустили по Белгородской области около 40 снарядов.