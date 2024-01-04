Важное 04 января 2024, 18:33 Рабочий пострадал от украинской мины в Белгородской области Гладков: в Краснояружском районе от украинской мины пострадал рабочий

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Рабочий получил ранения в Краснояружском районе Белгородской области после наезда экскаватора на украинскую мину. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Экскаватор наехал на мину близ села Демидовка в Краснояружском районе. Рабочий получил контузию и осколочные ранения лица в результате подрыва. Бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу № 2, ему оказывают необходимую помощь», — написал он.

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В среду, 3 января, в микрорайоне Улитка Белгородского района и на Красноармейской улице обнаружили три неразорвавшихся украинских боеприпаса. Гладков отмечал, что их вывезли на полигон и уничтожили.

Жителей близлежащих домов временно эвакуировали в пункты размещения, но уже в четверг они благополучно вернулись в свое жилье.

За время их отсутствия личное имущество жильцов охраняли сотрудники полиции и бойцы самообороны.

Мэр Белгорода Валентин Демидов предупреждал горожан, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют собой серьезную опасность. Он призывал белгородцев в случае обнаружения снарядов незамедлительно обращаться в экстренные службы.